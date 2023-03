© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neoeletto presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenuto oggi a un evento all'università La Sapienza, ha garantito: "Sto lavorando in queste ore per una squadra all'altezza delle aspettative e che si farà trovare pronta per le sfide che abbiamo avanti". Rocca poi ha ricordato che sarà presidente "tecnicamente da domani". (Rer)