Grecia: Tsipras visita in ospedale i feriti dell'incidente ferroviario di Tempe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito greco Syriza, Alexis Tsipras, ha fatto visita ai feriti della tragedia ferroviaria di Tempe, ricoverati all'ospedale di Larissa e molti dei quali bambini. Come hanno riferito i media locali, il leader di Syriza si è intrattenuto con medici e infermieri e li ha ringraziati per gli sforzi compiuti per salvare le vite dei feriti. Tsipras ha anche incontrato i parenti di alcune vittime, ai quali ha espresso le sue più sentite condoglianze. Il bilancio provvisorio dell'incidente ferroviario è di almeno 36 morti e 85 feriti, di cui 72 ricoverati. (Gra)