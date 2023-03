© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neoeletto presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha "trovato un clima di grande collaborazione e Roma, Capitale solida e forte, è la locomotiva del Lazio e per questo non ci possiamo sottrarre da una collaborazione". Lo ha detto lo stesso Rocca in occasione di un evento sul Tecnopolo di Roma all'università La Sapienza. "Sono sicuro che gli obiettivi saranno centrati", ha aggiunto.(Rer)