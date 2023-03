Imprese: Tagliavanti (Cciaa), Tecnopolo Roma luogo di incontro tra sapere e saper fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto del Tecnopolo di Roma, che prende avvio ufficialmente da oggi, è "una buona notizia per i nostri territori: il sapere incontra il saper fare. Era quello di cui avevamo bisogno". Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, in occasione della alla presentazione del progetto "Rome Technopole, ecosistema dell'innovazione territoriale finanziato dai fondi del Pnrr" all'università La Sapienza di Roma. "Dopo la fase pandemica - ha aggiunto - abbiamo tutti un grande impegno: ricostruire un sistema economico che sia in grado di sviluppare ricchezza ma anche di creare posti di lavoro per i giovani. Un'occasione per il futuro e per i nostri territori. Per fare questo è essenziale che la conoscenza, vera grande risorsa del futuro, incontri il mondo delle imprese. Oggi sono presenti le università e le imprese del nostro territorio: si parte con un progetto comune e finanziato con fondi europei del Pnrr. Dobbiamo utilizzare al meglio queste risorse per ricostruire il nostro sistema economico e per creare un domani in cui le imprese e i territori non hanno più bisogno di fondi pubblici perché sono tanto forti da poter andare avanti con le proprie gambe". (Rer)