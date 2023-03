Infrastrutture: Iannetti (Polo strategico nazionale), 900 milioni di euro disponibili, opportunità per elevare capacità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Polo strategico nazionale “i 900 milioni di euro sono disponibili. Ora è il momento di elevare la capacità nazionale delle nostre infrastrutture, dobbiamo sfruttare quest’opportunità”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato del Polo strategico nazionale, Emanuele Iannetti, in occasione del CyberSec 2023 "Nuovi Domìni, Guerre Ibride e Cooperazione". Iannetti ha sottolineato come l’obiettivo sia di portare 280 Pubbliche amministrazioni nel Polo strategico nazionale per il 2026. (Rin)