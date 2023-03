Imprese: Gualtieri, Tecnopolo Roma è sogno Pnrr, Ue ha premiato sistema territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tecnopolo di Roma "è quasi un sogno del Pnrr, una creatura che sento un po' mia e che ha un posto speciale nel cuore. Ripensando alle circostanze drammatiche della pandemia, quando il Paese ha tremato e pensavamo di non farcela, abbiamo negoziato una parte delle risorse per la ricerca e la transizione tecnologica". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della alla presentazione del progetto "Rome Technopole, ecosistema dell'innovazione territoriale finanziato dai fondi del Pnrr" all'università La Sapienza di Roma. "Senza la ricerca e le università il nostro Paese non può fare un salto di qualità - ha aggiunto -. L'Europa ha premiato questa scelta, ha premiato il sistema territoriale che si è mosso con unità e coesione per promuovere il progetto. Siamo stati premiati come sistema territoriale, perché non era l'unico progetto in campo mq è stato scelto. Progressivamente il Tecnopolo sta prendendo forma, questo è il momento in cui partono concretamente i progetti. Mettiamo a sistema una capacità di ricerca straordinaria ma costruiamo anche un sistema integrato che copre tutti gli ambiti e va a toccare i tre assi strategici del territorio su cui abbiamo importanti filiere produttive". (Rer)