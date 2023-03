Brasile: numero omicidi in calo dell'1 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha registrato un calo del numero di omicidi pari all'1 per cento nel 2022 rispetto all'anno precedente. Lo riferisce il quotidiano "G1", presentando uno studio basato sui dati ufficiali raccolti presso i 26 stati e il Distretto federale. Lo scorso anno sono state registrate 40.824 morti violente, contro le 41.019 nel 2021: 195 in meno. Il numero include tutte le vittime di omicidio volontario (incluso il femminicidio), rapina e lesioni personali seguite da morte. In media nel Paese si sono registrati 110 morti violente al giorno. (Brb)