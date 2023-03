Migranti: Ronzulli (FI), tragedie così dovrebbero unire politica per trovare soluzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che tragedie come quella di Cutro, che riportano la memoria a quanto accaduto a Lampedusa nel 2013, dovrebbero unire la politica, e non dividerla, per trovare una soluzione il più possibile ampia e condivisa ed evitare che eventi così terribili possano ripetersi. I corpicini dei bambini, le immagini degli orfani fanno male a tutti, a prescindere dal colore politico e per questo ritengo grave che si possano fare strumentalizzazioni". Lo ha detto Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia, intervenendo a "Oggi è un altro giorno" su Rai1. "In questo momento, non mi interessa commentare le parole del ministro Piantedosi che sono state decontestualizzate, e che peraltro lui stesso ha chiarito. A me interessa capire come mai profughi che scappano dalla disperazione e dalla guerra, ovvero persone che avevano il diritto di venire nel nostro Paese ed essere accolte attraverso i corridoi umanitari, possano finire nelle mani degli scafisti, pagando nella migliore delle ipotesi 8 mila euro, trovandosi nelle condizioni di perdere addirittura la vita", ha aggiunto. (segue) (Rin)