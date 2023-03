Migranti: Ronzulli (FI), tragedie così dovrebbero unire politica per trovare soluzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Turchia riceve dall'Europa ingenti somme di denaro proprio per evitare queste tragedie del mare e per la gestione dei profughi sulle coste, e io mi interrogo su come mai siano partiti degli scafisti turchi da quelle coste. Il problema dell'immigrazione va affrontato a livello europeo. Proprio Giorgia Meloni ha chiesto già al Consiglio del 9 e 10 febbraio, e lo rifarà a fine marzo, di mettere all'ordine del giorno la questione dei migranti. Siamo già riusciti ad ottenere il riconoscimento del fatto che i confini dell'Italia sono i confini dell'Europa, che per questo motivo deve farsi carico della situazione. Oppure deve continuare a girarsi dall'altra parte?", ha concluso Ronzulli. (Rin)