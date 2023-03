Brasile: coronavirus, sospeso obbligo uso di mascherine in aerei e aeroporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha sospeso l'obbligo all'uso di mascherine per i passeggeri in tutti gli aerei e aeroporti del Paese. Per Anvisa "l'attuale scenario epidemiologico, con la riduzione del numero dei ricoveri e dei nuovi casi di Covid, consente di aggiornare il provvedimento sanitario". L'uso di mascherine era tornato obbligatorio a partire da venerdì 25 novembre - dopo poco più di tre mesi dalla prima sospensione - a causa dell'aumento del numero di contagi e decessi per effetto della circolazione della nuova sotto variante del coronavirus, Omicron, Bq.1. L'obbligo è stato in vigore in precedenza ininterrottamente tra marzo del 2020 ad agosto del 2022. (Brb)