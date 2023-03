Lazio: primo incontro tra Rocca e Gualtieri, entrambi promettono collaborazione per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima stretta di mano pubblica tra il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il neo eletto presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. L'occasione è stata la presentazione del progetto del Tecnopolo di Roma all'università La Sapienza. Il sindaco ha salutato Rocca nel suo intervento e ha spiegato: "È la prima occasione pubblica che condividiamo insieme. Gli faccio gli auguri di buon lavoro, sono sicuro che collaboreremo, ci sarà una continuità istituzionale". Gualtieri ha ringraziato la giunta Zingaretti del lavoro fatto per il Tecnopolo e ha concluso: "Sono sicuro che la collaborazione tra Roma Capitale e Regione Lazio a supporto di questo progetto continuerà, anche nei prossimi mesi". Dal canto suo il governatore del Lazio, che si insedierà ufficialmente da domani, ha salutato "il sindaco Gualtieri, lo ringrazio del benvenuto - ha detto Rocca -. Abbiamo tanto da recuperare come territorio. Ho trovato un clima di grande collaborazione: è necessaria perché Roma, Capitale solida e forte, è locomotiva del Lazio e per questo non ci possiamo sottrarre. Sono sicuro che gli obiettivi che ci poniamo insieme saranno centrati". (Rer)