Appalti: Mazzetti (FI), obiettivo è aprire il mercato anche a Pmi

- Il codice degli appalti "nasce nella scorsa legislatura, abbiamo approvato la legge delega lo scorso maggio, e che va nella direzione di cercare di aprire il mercato a tutti, soprattutto alle Pmi che sono il nostro tessuto economico e territoriale, che nel nostro Paese sono le più diffuse". Lo ha detto il membro della commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, Erica Mazzetti, di Forza Italia, in occasione dell'evento "L'Italia siamo noi. Le Piccole e medie imprese tra appalti, concorrenza e Pnrr", a Roma. "Noi abbiamo cercato - ha aggiunto - di lavorare in questa direzione, stiamo cercando anche di apportare tutto quello che è il tema dei consorzi in modo da poter mettere insieme le Pmi per poter concorrere a tutte le altre più grandi. Non è certo il legislatore che vuole escludere le Pmi, anzi, vogliamo migliorare la loro posizione e cercare di dare un aiuto anche e soprattutto per questo. Lo abbiamo fatto - ha spiegato Mazzetti - sia con l'adeguamento dei prezzi, che vale anche per tutte le Pmi, ma anche per quanto riguarda l'illecito professionale, la territorialità per gli appalti. Andiamo in questa direzione perché siamo coscienti che il nostro paese è fatto di piccole, medie e a volte anche micro imprese. Quindi per me l'apertura al mercato è anche questo, fare lavorare tutte le imprese che abbiamo sul territorio italiano, e per chi non riesce a concorrere da solo, è giusto dare gli strumenti per consorziarsi fra di loro e riuscire a ottenere l'obiettivo. Da parte del governo e del legislatore - ha concluso Mazzetti - questo è un punto essenziale". (Rin)