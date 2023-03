Imprese: Sisto, Pmi tessuto connettivo Paese, lavorare su tutela per chi produce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Piccole e medie imprese "sono il tessuto connettivo del nostro Paese, non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista culturale, insieme ai professionisti che, secondo un nuovo corso che il governo ha tracciato, oggi sono garanti di percorsi di legalità di imprese che se sono in difficoltà, legge sulla composizione negoziata della crisi, possono trarre addirittura da una difficoltà un'opportunità, se non un vantaggio. Quindi una nuova lettura dei rapporti tra Stato e imprese, conforme all'articolo 41 della Costituzione, con la perfetta sintonia tra iniziativa economica privata e quella pubblica, con una tutela di coloro che producono". Lo ha detto il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, in occasione dell'evento "L'Italia siamo noi. Le Piccole e medie imprese tra appalti, concorrenza e Pnrr", a Roma. "La cosa difficile - ha spiegato - in questo periodo complesso del nostro Paese, è produrre. Bisogna metterci nelle condizioni di crescere. Crescita significa rischio e intraprendenza, e lo Stato deve proteggere tutto questo. Abbiamo un problema di burocrazia difensiva, di paura della firma. Con la riforma dell'abuso d'ufficio cercheremo di intervenire, come tanti sindaci ci chiedono, al traffico di influenze per renderlo più certificato, e di valutare, sul quadrante dei controlli contabili, anche certe forme di colpa grave, se in qualche modo possano essere rese più certe. L'articolo 2 della normativa che oggi abbiamo esaminato mi sembra che esalti un po' troppo il concetto di colpa grave, ma la discussione è aperta. Io ho sollecitato sinergie, confronti, compresenze, capacità di fare delle competenze un terreno comune, e provare a raggiungere obiettivi di reciproca soddisfazione tra necessità di un controllo, che ci deve essere, ma che sia ragionevole. Se questo torna a essere il Paese dei controlli, l'impresa inizia ad avere difficoltà. Questo Paese, che ha bisogno di crescere, non può subire, per l'eccesso di controlli, un contraccolpo sul piano della capacità delle imprese di stare sul mercato. Un equilibrio corretto, ma che sia sempre più a favore di chi produce", ha concluso Sisto. (Rin)