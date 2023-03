Speciale infrastrutture: Brennero, Mit, Salvini pronto a sopralluogo, da Vienna posizione grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sarà presto al Brennero per verificare di persona e toccare con mano gli effetti dei blocchi unilaterali e illegittimi di Vienna. Lo riferisce una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) dopo l'incontro tra il ministro e l'omologa austriaca a Stoccolma. “La proposta austriaca per il Brennero, dopo la violazione dei trattati che continua impunemente dal 2003, è grave, irricevibile e senza alcun beneficio per l’ambiente” continua la nota che conclude: “L’Italia chiede il rispetto delle regole europee e adotterà tutte le soluzioni per far valere i propri diritti”. (Rin)