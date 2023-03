Speciale infrastrutture: Campidoglio, Angelucci (Pd), ok a Odg su bilancio per barriere antirumore su strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina ha approvato un ordine del giorno per lavorare sull’installazione di barriere antirumore sulla tangenziale est e sulle vie ad alto scorrimento in città. Lo riferisce in una nota il consigliere capitolino del Pd, Mariano Angelucci. "L’inquinamento acustico - spiega Angelucci sui social network - prodotto dal rumore proveniente dalle infrastrutture presenti nell’area, come strade e ferrovie, rappresentano uno dei principali malesseri dei cittadini e delle cittadine. Per questo motivo abbiamo deciso di lavorare per pianificare l’installazione di barriere fonoassorbenti nei tratti più problematici. Un ringraziamento a tutti i colleghi e le colleghe che si sono impegnate e impegnati per andare incontro alle esigenze dei cittadini: noi siamo sempre dalla loro parte". (Rer)