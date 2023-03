Speciale infrastrutture: Usa, Pentagono studia possibile produzione di carburante per aerei dall’anidride carbonica in atmosfera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aeronautica statunitense sta testando una nuova tecnologia che potrebbe consentire di ricavare combustibile per aerei dall’aria presente nell’atmosfera. Il Pentagono ha annunciato un investimento da 65 milioni di dollari nella startup Air Company, che sta studiando la possibilità di ricavare carburante per aerei dall’anidride carbonica presente nell’atmosfera terrestre. Il progetto consentirebbe di rendere più efficiente la catena di approvvigionamento, che al momento richiederebbe tempi abbastanza lunghi e coinvolgerebbe un gran numero di infrastrutture, come pozzi, raffinerie e porti. “Portare combustibile in giro ha i suoi svantaggi”, ha detto il chief technology officer di Air Company, Stafford Sheehan, al portale di informazione “The Hill”, sottolineando il significativo numero di incidenti ed esplosioni legato al trasporto di carburante in zone di guerra. (Was)