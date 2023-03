Speciale infrastrutture: Norvegia, Equinor acquista azioni in cinque giacimenti nel Mare del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera norvegese Equinor ha acquistato azioni in cinque giacimenti nelle aree di Troll, Fram e Kvitebjoern nel Mare del Nord da Wellesley Petroleum. Lo riferisce l'emittente "Nrk", citando il gruppo norvegese. "Con queste acquisizioni, stiamo rafforzando la nostra posizione in una delle aree chiave sulla piattaforma continentale norvegese. Le scoperte vicino alle infrastrutture sono importanti per la nostra ambizione di mantenere la produzione al livello attuale dalla piattaforma continentale norvegese oltre il 2030", ha affermato Kjetil Hove, direttore esecutivo per le esplorazioni e la produzione in Norvegia di Equinor. (Sts)