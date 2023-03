Speciale infrastrutture: Qatar disponibile a trasferire uno degli stadi dei mondiali in Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar finanzierà diversi progetti in Tunisia, oltre alla cooperazione in campo sportivo attraverso il trasferimento di uno degli stadi che hanno ospitato le partite dei mondiali a novembre e dicembre 2022 nel Paese nordafricano. Lo ha detto lo sceicco Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz al Thani, primo ministro e ministro dell’Interno del Qatar, durante un incontro ieri con il presidente Tunisia, Kais Saied, presso il palazzo di Cartagine. La presidenza tunisina ha fatto sapere che durante "l'incontro sono stati passati in rassegna i rapporti tra i due Paesi fratelli, e le modalità per valorizzarli e svilupparli in vari campi". (Tut)