Torino: Confcommercio, il terziario alza la testa nonostante la crisi e punta al cambiamento

- Sono numerose le situazioni drammatiche. Il periodo è molto difficile, con un quarto trimestre del 2022 tra luci e ombre. Ma il quadro complessivo non è così negativo. Riassume con queste parole la presidente di Ascom-Confcommercio Torino Maria Luisa Coppa, lo stato di salute delle imprese del terziario territoriale a cavallo tra il 2022 e il 2023. Il primo dato che emerge dall’analisi effettuata da Ascom è contrastante. Da un lato, nel 2022 sono diminuite le imprese iscritte nella provincia di Torino e allo stesso tempo sono aumentate le cessazioni di impresa. Dall’altro, è aumentata la fiducia delle realtà del terziario rispetto all’andamento dell’economia Italiana: dai 23 punti del trimestre precedente ai 42 punti dell’ultimo trimestre del 2022. Per Pierluigi Ascani, presidente di Format research srl, la spiegazione di questo contrasto si potrebbe ricercare nell’interpretazione dei dati: "Non è detto che il calo delle imprese sia per forza un segnale negativo nelle grandi metropoli. Esso potrebbe essere un segnale di efficientamento”. (segue) (Rpi)