Torino: Confcommercio, il terziario alza la testa nonostante la crisi e punta al cambiamento (2)

- Un’altra spiegazione interessante, la si può trovare osservando le imprese che hanno maggiore fiducia. Si tratta in particolare di quelle legate al settore food, mentre gli altri settori commerciali segnalano uno scostamento verso il basso. ”Dobbiamo dire grazie all’impatto del turismo e ringraziare le istituzioni e realtà come Ryanair, per aver dato una maggiore spinta al settore - ha continuato Coppa -. I settori che gravitano attorno al turismo sono aumentati anche grazie alla ritrovata voglia di uscire dopo il periodo dell’emergenza Covid. Mentre settori come l’abbigliamento e beni durevoli soffrono. Si dà priorità al viaggio rispetto al cappotto”. Un cambio nelle abitudini dei consumatori che è stato colto dalle stesse realtà commerciali. Nel terziario in generale, sono il 64 per cento le realtà che hanno notato questo cambiamento mentre, nei pubblici esercizi, questo dato raggiunge picchi di oltre il 68 per cento. (segue) (Rpi)