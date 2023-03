Torino: Confcommercio, il terziario alza la testa nonostante la crisi e punta al cambiamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cambiamento che si riflette in molti campi, a partire dalla frequenza di acquisto e dai metodi di pagamento. Nel primo caso il 23,5 per cento delle imprese ha notato una diminuzione della frequenza di acquisti, contro l’8,3 che vede invece un aumento. Un dato ancora più marcato se si guarda soltanto al commercio al dettaglio, dove l’impressione di una diminuzione della frequenza di acquisti raggiunge quota 34,8 per cento. Mentre, sulle modalità di pagamento, per ben l’81 per cento delle imprese, oggi i consumatori utilizzano maggiormente metodi di pagamento digitali. (segue) (Rpi)