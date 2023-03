Torino: Confcommercio, il terziario alza la testa nonostante la crisi e punta al cambiamento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono cambiate le abitudini anche rispetto alle modalità di acquisto e ricezione dei prodotti. I servizi più richiesti dai consumatori sono le consegne a domicilio, gli acquisti online e l’utilizzo dei social network. Cambiamenti che stanno spingendo alcune imprese ad immaginare degli investimenti: richieste che si scontrano con le banche che "sono molto attente a concedere finanziamenti”, hanno spiegato da Ascom. In generale, il sentimento delle imprese vede una grande incertezza (66 per cento), ma allo stesso tempo una speranza (67 per cento) verso il futuro. (Rpi)