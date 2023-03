Estonia: Pil in calo del 4,1 per cento nell'ultimo trimestre del 2022 su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Estonia ha subito una contrazione del 4,1 per cento nel quarto trimestre del 2022 su base annua. Questo quanto emerge dai dati preliminari diffusi dall'istituto statistico estone e ripresi dall'emittente "Err". Il dato del Paese baltico è uno dei peggio in Europa. Secondo l'analista economico Robert Muursepp, nel quarto trimestre del 2022 il Pil a prezzi correnti è aumento dell'11,9 per cento. "Alla fine dell'anno, la rapida inflazione ha mostrato alcuni segni di rallentamento, ma l'impatto dell'inflazione sulla crescita economica è stato ancora simile ai periodi precedenti. Dopo l'adeguamento all'inflazione, si è registrata una significativa diminuzione del gettito fiscale e del valore aggiunto, " ha spiegato Muursepp. (Sts)