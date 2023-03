Siccità: Fontana, bene decisioni cabina di regia nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene il Governo sulla crisi idrica. Ringrazio il premier Giorgia Meloni per aver accolto la mia richiesta della scorsa settimana e aver prontamente convocato la cabina di regia che si è riunita oggi". Così il governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta gli esiti del Tavolo nazionale sulla crisi idrica presieduto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Leggo - ha proseguito il presidente - dell'istituzione a Palazzo Chigi di una Cabina di regia tra tutti i ministeri interessati per definire un piano idrico straordinario d'intesa con le Regioni e gli Enti territoriali per individuare le priorità di intervento e la loro adeguata programmazione". "Sono particolarmente soddisfatto - ha continuato - che si stia pensando a un provvedimento normativo urgente con semplificazioni e deroghe che possano consentire di svolgere celermente le azioni per fronteggiare la siccità e soprattutto che sia stato previsto un coinvolgimento delle Regioni. Dopodomani, venerdì 3 marzo, terremo un tavolo regionale per individuare le priorità da condividere a questo punto anche con la cabina di regia nazionale". "Lo stato delle riserve idriche in Lombardia, secondo Anbi Lombardia, l'associazione che riunisce i dodici consorzi di bonifica e irrigazione della regione, vede un deficit di oltre il 55 per cento rispetto alla media. Coldiretti questa mattina - ha concluso Fontana - ha lanciato un nuovo grido d'allarme riguardo alle imprese agricole. Occorre quindi agire tempestivamente". (Com)