India-Sudafrica: incontro ministri Esteri, focus su G20 e Brics

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, ha incontrato oggi a Nuova Delhi l’omologa del Sudafrica, Naledi Pandor, in visita per partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri del G20, in programma domani. “Abbiamo discusso di aree di interesse nel G20 e dell’agenda della nostra riunione ministeriale. Abbiamo anche scambiato opinioni sui Brics”, ha sintetizzato su Twitter Jaishankar, riferendosi al gruppo comprendente Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Per quanto riguarda le relazioni bilaterali, è stata espressa soddisfazione per la loro crescita; inoltre, il ministro indiano, in relazione a un recente progetto congiunto, ha ringraziato la rappresentante di Pretoria per l’invio di alcuni esemplari di ghepardi, un contributo per il rafforzamento della biodiversità.(Inn)