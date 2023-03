Editoria: Barachini, contatti con Gedi, chieste garanzie su occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, Alberto Barachini, dopo l’incontro di ieri con il coordinamento dei Cdr di Gedi e la Federazione nazionale della Stampa italiana, ha contattato i rappresentanti del Gruppo che gli hanno comunicato la loro intenzione di "approfondire le recenti manifestazioni di interesse per le testate del Nord Est, precisando anche che nessuna offerta al momento è stata presentata e assicurando che ogni decisione verrà prontamente comunicata al governo". Barachini ha chiesto "espressamente di garantire la continuità finanziaria ed editoriale dei quotidiani e la difesa dei livelli occupazionali durante la selezione delle manifestazioni di interesse. I rappresentanti di Gedi - chiarisce una nota di Barachini - hanno rassicurato il sottosegretario che nella valutazione delle opzioni verranno presi in considerazione anche fattori quali la solidità dell’acquirente e la sua motivazione a impegnarsi in un progetto editoriale serio e di lungo termine".(Com)