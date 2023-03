Siccità: Ruffino (Azione-Iv), dal governo risposta tardiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "si accorge tardi che c'è un'emergenza siccità. La situazione è preoccupante ovunque ma è grave soprattutto al Nord, dove il Po e il Lago di Garda sono vicini, se non già oltre, al loro livello minimo storico". Lo afferma la deputata Daniela Ruffino, capogruppo di Azione-Italia viva in commissione Ambiente alla Camera, che ha presentato una mozione che impegna il governo a intervenire su più fronti. "La cabina di regia di oggi - aggiunge la parlamentare in una nota - rappresenta una risposta tardiva, sarebbe stato necessario intervenire prima per trovare soluzioni concrete a un problema noto da tempo. Va bene la campagna di sensibilizzazione, vedremo quali altre misure saranno poi adottate con il decreto legge, ma intanto occorre ripristinare una unità di missione in capo alla presidenza del Consiglio dei ministri che si occupi di dissesto idrogeologico e del coordinamento della manutenzione delle strutture idriche. Una delle priorità è infatti l'ammodernamento di invasi e acquedotti, spesso vecchi e con livelli di dispersione idrica altissima, cui va affiancata la realizzazione di migliaia di nuovi invasi, anche piccoli, a servizio delle imprese agricole per una maggiore e più capillare capacità di immagazzinamento dell'acqua piovana. Altre strade da percorrere sono quella degli incentivi per gli investimenti in irrigazione di precisione, quella della riduzione degli enti gestori del servizio idrico integrato, in modo da garantire loro una maggiore efficienza e una migliore capacità di programmare ed attrarre investimenti, e quella della costruzione di dissalatori. Il tutto - conclude Ruffino - senza dimenticare il Contratto istituzionale di sviluppo 'Acqua bene comune' avviato dal governo Draghi: si sa che sono pervenute molte proposte progettuali, è necessario siano approvate quanto prima". (Com)