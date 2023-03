Bosnia: confronto tra ministro Finanze e funzionari Bei per accelerazione progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze della Bosnia Erzegovina Zoran Tegeltija ha avuto oggi un colloquio, in collegamento video, con la dirigenza della Banca europea per gli investimenti (Bei). Lo riporta l'agenzia di stampa "Fena", secondo cui nella discussione sono state valutate le possibilità di ulteriori miglioramenti e di un'accelerazione dell'attuazione dei progetti di sviluppo e infrastrutturali della Bei nel Paese balcanico, nonché sono state segnalate alcune forme di cooperazione che finora hanno avuto successo. All'incontro hanno partecipato il capo divisione per la Croazia, la Slovenia e i Balcani occidentali della stessa Banca, Matteo Rivellini, nonché il capo dell'Ufficio Bei in Bosnia Erzegovina, Sandrine Friscia. (Seb)