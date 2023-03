Usa: Mike Froman sarà nuovo direttore del Consiglio per le relazioni estere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mike Froman, ex rappresentante degli Stati Uniti per il commercio e già vice consigliere per la sicurezza nazionale durante l’amministrazione Obama, sarà il prossimo direttore del Consiglio per le relazioni estere Usa. La decisione è arrivata nella tarda serata di ieri, al termine di una riunione dei vertici dell’organismo. Froman, attuale vicepresidente e direttore per la crescita strategica di Mastecard, prenderà il posto di Richard Haas, che ha guidato il Consiglio per 20 anni. (Was)