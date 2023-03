Albania: il governo approva l'aumento del salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo albanese ha approvato oggi l'aumento del salario minimo. Il provvedimento ha ricevuto il via libera durante il Consiglio dei ministri, portando così la soglia da 34 mila a 40 mila lek (da circa 295 a circa 347,5 euro). Come reso noto al termine della riunione dalla ministra delle Finanze e dell'Economia, Delina Ibrahimaj, l'incremento sarà valido a partire dal primo aprile sia per il settore pubblico che per quello privato. Gli effetti della misura si rifletteranno quindi sugli stipendi di maggio. Ibrahimaj ha ricordato che già durante lo scorso anno il governo era intervenuto sul salario minimo. "E' una politica che abbiamo usato per mitigare gli effetti della crisi e l'aumento dell'inflazione", ha evidenziato la ministra, auspicando che nei prossimi tre anni l'Albania possa attrarre "dipendenti nel mondo del lavoro". (Alt)