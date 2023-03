Baltico: Scholz assicura il sostegno della Germania agli Stati della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha assicurato agli Stati del Baltico il pieno sostegno della Germania di fronte all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Durante la conferenza stampa con il primo ministro della Lettonia Arturs Krisjanis Karins, che ha incontrato oggi a Berlino, Scholz ha dichiarato: “Difenderemo insieme ogni centimetro quadrato del territorio della Nato”. Il capo del governo federale ha poi ribadito che il presidente russo, Vladimir Putin, ha sottovalutato l'unità dell'Occidente nell'appoggio all'Ucraina. A sua volta, Karisn ha sottolineato la forza delle democrazie nel conflitto nell'ex repubblica sovietica. Come riferisce il quotidiano “Bild”, per il capo del governo di Riga, “Stati autocratici come la Russia hanno sempre commesso l'errore di sottovalutare le democrazie”. Karins ha aggiunto che la Lettonia ha fornito all'Ucraina aiuti militari per un volume pari all'1 per cento del proprio Pil. Secondo il primo ministro della Lettonia, la Germania sta facendo molto per sostenere il Paese invaso dalla Russia, “ma può fare di più”. Karins ha, infine, evidenziato che la Lettonia spende il 2,5 del Pil per la difesa e sta reintroducendo il servizio militare obbligatorio, abolito nel 2007 (Geb)