Usa-Cina: delegazione del Tesoro a Pechino la scorsa settimana

- Una delegazione del Tesoro Usa si è recata a Pechino la scorsa settimana, per incontrare i rappresentanti del governo cinese e discutere una serie di temi globali in campo macroeconomico e finanziario. Fonti anonime hanno confermato al “Wall Street Journal” che la delegazione è stata guidata da Robert Kaproth, vice assistente della segretaria al Tesoro per l’Asia. Il viaggio è un segno che i canali di comunicazione e diplomatici tra i due Paesi rimangono aperti, nonostante il rafforzamento delle tensioni dopo che gli Stati Uniti hanno abbattuto un pallone spia cinese che ha sorvolato lo spazio aereo federale per diversi giorni, il mese scorso. “L’approccio dell’amministrazione Biden nei confronti della Cina non è cambiato: crediamo ancora che sia molto importante mantenere aperti i canali di comunicazione, e, allo stesso tempo, il governo farà tutto il necessario per difendere la sicurezza nazionale”, ha commentato un portavoce del Tesoro al quotidiano. Secondo le fonti, Kaproth non avrebbe discusso una possibile visita a Pechino della segretaria al Tesoro, Janet Yellen, durante la sua visita, anche se l’argomento sarebbe stato toccato durante gli incontri. (Was)