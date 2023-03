Torino: Coppa (Ascom) a 'Nova', anno difficile che si è comunque chiuso anche con dati positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un anno che si prevedeva assolutamente negativo tra Covid, guerra, inflazione e aumento dei costi energetici e invece si è concluso con dei dati anche positivi, specialmente su alcuni settori come il turismo, la ristorazione e il pubblico esercizio. Lo ha affermato ad 'Agenzia Nova' la presidente di Ascom-Confcommercio Torino Maria Luisa Coppa a margine della presentazione dello stato delle imprese del terziario a cavallo tra il 2022 e il 2023. "Invece in altri settori, in particolare l’abbigliamento, la tendenza è stata critica. La storia insegna che dopo grandi criticità ci sono grandi cambiamenti e il post-Covid in questo senso non è stato da meno. Si è vista una spinta verso i settori del turismo, ristorazione e pubblico esercizio, dove la voglia di uscire, viaggiare e incontrarsi ha avuto la meglio dopo il lockdown. I consumi durevoli invece non ne hanno beneficiato e speriamo siano stati soltanto posticipati", ha concluso Coppa.(Rpi)