Kosovo-Serbia: Kurti, obiettivo è raggiungere un accordo definitivo entro l’anno

- Il Kosovo auspica di concludere “uno storico accordo” per la normalizzazione delle relazioni entro "quest'anno". Lo ha dichiarato il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, in un’intervista concessa al portale “Euractiv”. Kurti ha osservato che il raggiungimento di questo obiettivo “non sarà privo di ostacoli”, nonostante “il maggiore impegno” mostrato dai Paesi occidentali. "Abbiamo bisogno di normalizzare le relazioni e questo può essere ottenuto solo con il riconoscimento reciproco come punto principale", ha detto Kurti prima dell’inizio dell’odierna tappa di dialogo a Bruxelles.(Alt)