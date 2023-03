Albania-Montenegro: premier Rama, Ue “percorso comune” per i nostri Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’anno scorso, rispetto ai mali comuni di una guerra iniziata non solo per fare a pezzi l'Ucraina ma forse per mettere in ginocchio l'Europa attraverso il ritorno dall’energia alle armi, e tramite la crescita esponenziale dell'inflazione, abbiamo inoltre fatto esperienza dei nostri progressi verso una piena integrazione nell’Unione europea”, ha aggiunto il premier albanese. “L’Unione europea è diventata finalmente più aperta e sensibile rispetto a ciò che accade nella regione”, ha detto ancora Rama, ricordando l’organizzazione di un vertice europeo a Tirana e la liberalizzazione dei visti per il Kosovo. Rama ha concluso esprimendo gratitudine per l’accoglienza ricevuta in Montenegro, affermando di “aver toccato con mano per l’ennesima volta il calore dell'accoglienza e della fraterna vicinanza che ci lega”. (Alt)