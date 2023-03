Kosovo-Serbia: Ue, cosa prevede l'accordo di normalizzazione dei rapporti fra Pristina e Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In conformità con la Carta delle Nazioni Unite, le parti dovranno risolvere qualsiasi controversia tra loro esclusivamente con mezzi pacifici e astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza", si legge nel testo dell'accordo. La Serbia, inoltre, non si opporrà all'adesione del Kosovo a nessuna organizzazione internazionale e nessuna delle due parti "bloccherà, né incoraggerà altri a bloccare i progressi dell'altra parte nel rispettivo cammino verso l'Ue, sulla base dei propri meriti", si legge nel testo pubblicato dal Servizio europeo per l'Azione esterna (Eeas). Nella proposta dell'Ue, Kosovo e Serbia si impegnano anche ad approfondire la collaborazione in vari settori, tra cui quello economico, dei trasporti, della scienza, delle forze giudiziarie, delle forze dell'ordine, della sanità e della religione, mediante accordi specifici. (segue) (Beb)