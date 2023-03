Kosovo-Serbia: Ue, cosa prevede l'accordo di normalizzazione dei rapporti fra Pristina e Belgrado (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come si legge nel testo, le due parti si impegnano anche ad "assicurare un livello adeguato di autogestione per la comunità serba in Kosovo e la capacità di fornire servizi in settori specifici, compresa la possibilità di un sostegno finanziario da parte della Serbia e un canale di comunicazione diretto per la comunità serba con il governo del Kosovo", in conformità con i pertinenti strumento del Consiglio d'Europa. Le parti formalizzeranno, inoltre, lo status della Chiesa serbo-ortodossa in Kosovo e garantiranno un forte livello di protezione ai siti del patrimonio religioso e culturale serbo. Per monitorare l'accordo e la sua attuazione, verrà infine istituito un comitato congiunto, presieduto dall'Ue. "Le due parti confermano l'obbligo di attuare tutti i precedenti accordi di dialogo, che restano validi e vincolanti", conclude la proposta presentata dall'Ue. (Beb)