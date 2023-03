Speciale energia: Grecia, prorogato sussidio di 40 euro per megawattora per le utenze energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confermato in Grecia l'importo del sussidio per le utenze energetiche domestiche: nel mese di marzo continuerà ad ammontare a 40 euro per megawattora. Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e dell'Energia, Kostas Skrekas, sottolineando che la crisi pur essendosi attenuata non è ancora terminata. Intanto, secondo quanto riferisce il quotidiano “Kathimerini”, le tariffe dei fornitori saranno nella maggior parte dei casi lievemente inferiori rispetto a quelle degli ultimi trenta giorni, portando i prezzi finali a un calo per i consumatori. La tariffa del principale operatore energetico, Public Power Corporation (Ppc), si è abbassata da 19,5 centesimi a 15,5 centesimi per chilowattora. (Gra)