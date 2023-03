Speciale energia: Russia, viceministro Energia, non vendiamo petrolio a qualsiasi prezzo solo per motivi di volume

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non intende vendere petrolio a qualsiasi prezzo solo per motivi di volume, questo principio è stabilito nella riduzione della produzione del Paese a marzo. Lo ha detto il primo viceministro dell'Energia russo, Pavel Sorokin, a margine del club internazionale di discussione "Valdaj". A febbraio, il vice premier russo Aleksandr Novak aveva dichiarato che la Russia avrebbe ridotto volontariamente la produzione di petrolio greggio di 500 mila barili al giorno cominciando da marzo al fine di "contribuire al ripristino dei rapporti di mercato". "È importante comprendere i principi che stanno alla base di questa riduzione. (...) Non abbiamo motivo di vendere petrolio a qualsiasi prezzo, solo per venderne di più", ha osservato Sorokin. (Rum)