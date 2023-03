Speciale energia: Moldova, presidente Sandu, la Grecia ci può garantire una fornitura ininterrotta di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova è interessata alla cooperazione con la Grecia nel campo energetico. Lo ha affermato la presidente della Moldova, Maia Sandu, in una conferenza stampa congiunta tenutasi a Chisinau insieme alla presidente della Grecia, Katerina Sakellaropoulou. Sandu ha precisato che, in particolare, la collaborazione riguarderà l'acquisto di gas naturale liquefatto (Gnl) e il suo trasporto verso la Moldova. Le due presidenti hanno riconfermato il sostegno reciproco nella cooperazione sulla piattaforma europea e hanno concordato di sviluppare relazioni nel campo della cultura e dell'istruzione. La presidente Sandu ha dichiarato che la Moldova è stata gravemente colpita dalla crisi energetica ed è riuscita a diversificare le fonti. In questo contesto, il capo dello Stato ha affermato la volontà delle autorità di Chisinau di sviluppare la cooperazione con la Grecia nel campo dell'energia, essendo lo Stato greco un importante pilastro energetico nella regione. "Siamo interessati alla cooperazione moldavo-greca nel campo dell'energia. Il nostro Paese è stato duramente colpito dalla crisi energetica, ma siamo comunque riusciti a diversificare le nostre fonti e continueremo a investire nella sicurezza energetica del Paese", ha affermato Sandu. (Rob)