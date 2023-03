Speciale energia: Squeri (FI), dossier trivelle non è stato abbandonato, serve anche nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano dei costi dell'energia, "la situazione oggi è molto migliorata, benché ancora lontana dai livelli precedenti alla crisi. Basti pensare ai circa 300 euro mw/h della scorsa estate, a fronte dei 50, scarsi, attuali. In ogni caso, il dossier trivelle non è stato abbandonato: c'è un tema legato ai tempi. Riattivare le trivelle non è un fatto immediato, ma da questi impianti può arrivare un contributo importante". Lo afferma a Mattino 5 il deputato e responsabile del Dipartimento energia di Forza Italia, Luca Squeri, che poi ha proseguito: "E' davvero assurdo avere un patrimonio energetico e non sfruttarlo per motivi ideologici, come, purtroppo, è accaduto più volte. Basti pensare all'ostilità che certe forze della sinistra avevano verso il Tap, mentre senza quella infrastruttura avremmo passato un inverno terribile". Quanto al nucleare, il deputato azzurro ha concluso: "Forza Italia sta per presentare una mozione in cui chiede al governo di impegnarsi per cominciare ad approfondire la possibilità di produrre energia nucleare, magari anche in partnership con altri Paesi europei". (Rin)