Speciale energia: Germania, Lewis nominato Ad di Uniper

- Sarà Michael Lewis il prossimo amministratore delegato dell'azienda per l'energia tedesca Uniper, nazionalizzata dal governo federale al fine di salvarla dal fallimento che rischiava a causa della crisi del gas. È quanto deciso dal consiglio di sorveglianza della società, come riferisce il settimanale “Der Spiegel”. Lewis è attualmente alla guida del conglomerato per l'energia tedesco Eon nel Regno Unito. Non è ancora noto quando il dirigente sostituirà Klaus-Dieter Maubach l'amministratore delegato di Uniper che ha già annunciato le dimissioni. Tuttavia, il consiglio di sorveglianza dell'azienda ha comunicato che il contratto di Lewis come Ad avrà una durata di cinque anni. (Geb)