Antimafia: Mirabelli (Pd), l'istituzione della camera bicamerale è una buona notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'approvazione definitiva della legge istitutiva della Commissione Parlamentare Antimafia "è una buona notizia". Lo scrive su Facebook il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Pd al Senato. "Ora serve lavorare - aggiunge - dimostrando che la lotta alle mafie è una priorità e un impegno di tutto il Parlamento. La Commissione Antimafia deve essere uno strumento per capire come cambiano le mafie e adeguare le norme per contrastare un fenomeno ormai radicato in tutto il Paese, che aggredisce l'economia legale e ha ormai una dimensione internazionale". (Com)