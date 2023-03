Turchia: cavallo estratto vivo dalle macerie a oltre tre settimane dal terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cavallo è stato estratto vivo dalle macerie a oltre tre settimane dal duplice sisma di magnitudo 7.8 e 7.6 che, il 6 febbraio scorso, ha colpito la Turchia meridionale e la Siria settentrionale, provocando almeno 45.089 morti nelle sole undici province turche devastate. “Continuiamo ancora a subire terremoti che hanno causato gravi distruzioni in 62 distretti e 10.190 villaggi delle nostre province”, ha affermato oggi il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, in dichiarazioni riprese dall’emittente turca “Trt haber”, aggiungendo: “Tutti gli scienziati nel nostro Paese e nel mondo affermano che il processo che stiamo attraversando non è una situazione normale. In effetti, la Turchia è colta da una specie di tempesta sismica”. Il capo dello Stato ha poi fatto sapere il sisma ha colpito direttamente 14 milioni di persone in un'area di circa 500 chilometri quadrati. Dal 6 febbraio, poi, sono state registrate oltre 11.400 scosse con magnitudo fino a 6.6 gradi. (Res)