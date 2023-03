Imprese: Barbieri (Confcommercio), piste ciclabili e blocco del traffico politiche demagogiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo i dati delle ultime settimane risulta che a Milano il livello delle polveri sottili pm10 è davvero molto elevato, nonostante a livello amministrativo si sia cercato di intraprendere delle politiche ambientali interessanti. Ma la politica attua decisioni demagogiche e semplicistiche: piste ciclabili, blocco del traffico. Confcommercio rappresenta invece quei commercianti che lavorano per tredici o quattordici ore al giorno sulla strada e vuole promuovere progetti che affrontano il problema dell'inquinamento in maniera seria, oggettiva e concreta". Lo ha detto Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio-Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, in occasione della Conferenza "Milano Smart" organizzata da Confcommercio Milano, tenutasi questa mattina a Palazzo Castiglioni. "La politica dice che il problema dell'inquinamento è anche colpa dei commercianti, perché vengono considerati quelli interessati soltanto ai soldi e che se infischiano della salute del cittadino. E invece non capiscono che il commerciante che ha le vetrine dei negozi e che lavora sulla strada ha tutto l'interesse del mondo che l'aria che tutti noi respiriamo sia buona", ha concluso Barbieri. (Rem)