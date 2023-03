Energia: Germania, interrotte operazioni del rigassificatore galleggiante di Wilhelmshaven

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state temporaneamente interrotte le operazioni del rigassificatore galleggiante di Wilhelmshaven, parte del terminale per il gas naturale liquefatto (Gnl) recentemente inaugurato nel porto della Bassa Sassonia. Secondo quanto comunicato dal gruppo per l'energia tedesco Uniper, che gestisce l'infrastruttura, il motivo dell'arresto è un difetto a un sensore di pressione della linea di collegamento tra la nave e il molo dove sorge il terminale. A seguito dell'incidente, avvenuto il 4 febbraio, il processo di riconversione del Gnl allo stato gassoso è stato interrotto. Pertanto, per diverse ore di quella giornata, non è stato possibile inviare a terra il gas naturale liquefatto. (Geb)