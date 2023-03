Municipio Roma XII: M5s, ok in Aula a nostra risoluzione per potenziare linea tpl 892

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio del Municipio XII "ha approvato una risoluzione a prima firma del consigliere Di Russo - ma firmata anche da altri consiglieri di maggioranza e opposizione - che prevede una deviazione dell'attuale tragitto della linea 892 al fine di ottenere due scopi: il passaggio per Colle Massimo, quadrante attualmente non servito dal trasporto pubblico, e il collegamento di Pisana con la Stazione Aurelia". Così in una nota congiunta il consigliere capitolino Daniele Diaco (M5s) e il consigliere del M5s in XII Municipio Lorenzo Di Russo. "La proposta suggerisce anche di potenziare la linea 892 riutilizzando personale e mezzi della linea 086 che verrebbe abolita: quest'ultima ha una scarsa utenza e il percorso verrebbe comunque riassorbito dalla prima", concludono.(Com)