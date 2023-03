Cassazione: Anm, con Cassano guida autorevole, bel giorno per magistratura e democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è un gran bel giorno per l’intera Magistratura e per la democrazia del nostro Paese. Per la prima volta nella storia è una donna magistrato, Margherita Cassano, ad essere nominata al vertice della Corte di cassazione. La Corte di cassazione avrà una guida sicura ed autorevole, nel solco del lavoro fatto da Piero Curzio che si appresta a lasciare l’altissimo ufficio, ricoperto con indiscusso prestigio, nelle mani di chi, come Margherita Cassano, saprà adoperarsi al meglio per una giurisdizione di qualità al servizio dei cittadini e a garanzia dei loro diritti". E' quanto si legge in una nota della Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati (Anm). (Com)