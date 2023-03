Turismo: Santanchè, fondo Montagna forte segnale per comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con grande soddisfazione la legge di Bilancio è stata fatta in tempi molto rapidi ed è stato approvato per la prima volta il fondo Montagna: “un forte segnale per questo comparto che permette di promuovere l’attrattività turistica, dando una boccata d’ossigeno a un comparto che ha sofferto per il Covid e l’innevamento”. Lo ha dichiarato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, nel corso dell’audizione in commissione Attività produttive della Camera, sulle linee programmatiche del suo dicastero. “Al riguardo, stiamo per emanare il decreto attuativo per fare il bando e la successiva erogazione di fondi”, ha sottolineato Santanchè, che ha aggiunto: "Un segnale forte dal governo. Noi crediamo nel turismo della neve”. Il ministro ha specificato inoltre che “sono stati approvati due emendamenti nel Milleproroghe molto importanti” per gli Appennini. (Rin)