Roma: sequestrati 533 chili di droga, armi e 6 mila euro in contanti, 2 persone arrestate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, nell'ambito di un mirato servizio finalizzato al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, ha effettuato il sequestro di circa 512 chili di hashish. La Squadra Mobile ha rinvenuto la droga all'interno di due bancali di pellet provenienti dalla Spagna e depositati presso un magazzino in zona Prenestino. Il giorno successivo, dopo aver predisposto un servizio di appostamento presso il deposito, finalizzato ad individuare a chi fosse riconducibile la droga, sono stati identificati due uomini di 45 e 43 anni. Il primo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di traffico di sostanza stupefacente in ordine all'importazione in Italia dell'ingente quantitativo di 512 chili di hashish, mentre il secondo è stato arrestato in fragranza di reato in quanto trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di 21,300 chili di hashish. (segue) (Rer)